АТОР: Спрос на бронирование зимних туров в Россию вырос на 10%

Европейцы и китайцы все чаще проводят отпуска в Москве и Петербурге.

Иностранные туристы будут приезжать в Петербург на 10 процентов чаще в осенне-зимний период этого года. Такие показатели заявили представители компании АТОР. Исполнительный директор Майя Ломидзе заявила, что путешественники забронировали туры.

За прошедшее лето спрос на путешествия по России увеличился на 20-25 процентов. Динамика замечена как во внутреннем, так и въездном туризме. На особый рост интереса зарубежных гостей указывают как данные туроператоров, так и сведения пограничных служб. Уже сейчас иностранцы бронируют места в поездках на октябрь и ноябрь. Чаще всего они предпочитают отправляться в Москву и Петербург.

Лидером по динамике прироста приезжающих в Россию стал Китай. В "организованном" сегменте его догоняют европейские страны. На 25 процентов показал рост интереса в Испании. В Италии и Франции - подъем зафиксирован на 20 процентах, прирост в 1,5 процента наблюдается в Великобритании и США.

Ранее Piter.tv писал о том, что Кудрово и Мурино стали городами с самыми обеспеченными жителями в России.

Фото: Piter.tv

