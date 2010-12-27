Кудрово и Мурино стали городами с самыми обеспеченными жителями в России

Ленинградская область отметилась наиболее обеспеченными жителями по стране.

Самыми обеспеченными в России стали жители Кудрово в Ленинградской области. Об этом сообщили аналитики портала Domofond.ru. Специалисты изучили мнение 90 тысяч россиян в 200 городах. Социологи изучали удовлетворение соотношением стоимости товаров в магазинах с зарплатой, оценивали траты на ЖКХ и прочие расходы. Меньше всего недовольств оказалось под Петербургом. Участники опроса в большинстве заявили, что дохода им хватает на комфортную жизнь.

Кудрово показал 5,8 балла из 10. Следом за ним следует Мурино с 5,3 баллом. На одну десятую балла отстала Москва. В конце рейтинга, как и в прошлом году, оказались Шахты и Каменск-Шахтинский. Уровень удовлетворения доходами и расходами там составил около 2,5 баллов.

В среднем по стране россияне оценивают уровень жизни на 3,9 балла из 10. Этот показатель на 0,4 меньше, чем в 2018 году.

Ранее Piter.tv писал материал о "натуральном зоопарке": в Кудрово утки гуляют вместе с крысами.

Фото: Piter.tv

