Новый спорткомплекс на Подвойского оценили в 623,5 млн рублей

Сейчас на участке недалеко от станций "Проспект Большевиков" и "Улица Дыбенко" расположилось старое здание спортивной школы олимпийского резерва.

Комитет госзаказа Петербурга объявил тендер на постройку спортивного комплекса в Невском районе. Планируется, что на строительство здания по адресу: улица Подвойского, дом 31, к3, выделят 623,5 млн рублей. Об этом Piter.TV узнал из материалов на портале госзакупок.

Участок для будущей застройки расположен недалеко от станций "Проспект Большевиков" и "Улица Дыбенко" между проспектом Солидарности, улицей Дыбенко и Товарищеским проспектом. Сейчас там находится типовое советское здание, в котором размещена спортивная школа олимпийского резерва.

Судя по техзаданию, комплекс займёт 3 этажа. В нём будут проводиться тренировки по баскетболу, волейболу, гандболу, дзюдо, мини-футболу, самбо и спортивной аэробике.

Подать заявки на участие в электроннома аукцоне можно будет до 12 октября.

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Фото: Pxhere