В Красном Селе и Парнасе построят новые пожарные депо

Комитет по госзаказу Северной столицы объявил 2 тендера на строительство пожарных депо в Выборгском районе Петербурга и Красном Селе. Как узнал Piter.TV из данных портала госзакупок, суммарно на эти нужды готовы выделить 491 млн рублей.
На севере города объект разместят во 2-ом Верхнем переулке у нежилой зоны "Парнас". Начальная цена контракта на это депо составит 210 млн рублей. Ещё 281 млн готовы потратить на возведение аналогичного здания на Кингисеппском шоссе юго-восточнее дома № 49 к3 в Красном Селе. В обоих случаях подрядчику предстоит выполнить корректировку проектной документации, а также установить ограждающие и железобетонные конструкции, выполнить отделочные работы,благоустройство и озеленение, проложить инженерные сети.
Подать заявки на участие в электронном аукционе можно будет до 10 октября в случае объекта на юге города и 12 сентября м в случае депо на севере.
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Фото: Piter.TV
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