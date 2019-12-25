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В Петербурге открыли спортивно-читальный зал
Сегодня, 9:36
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге открыли спортивно-читальный зал

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В библиотеке появились велотренажер, батут, коврики для йоги, фитбол и гантели.

В понедельник, 21 сентября, стало известно о том, что в петербургской библиотеке создали уникальный читальный зал. Об этом сообщает пресс-служба администрации Московского района.

Как оказалось, Библиотеку роста оснастили спортивным инвентарем. Так, среди книг появились велотренажер, батут, коврики для йоги, фитбол и гантели. 

Отмечается, что петербуржцы могут прийти в библиотеку, взять любую книгу и позаниматься на велотренажере или на коврике для йоги. Также в библиотеке скоро можно будет полежать на гвоздях.

Ранее мы сообщали о том, что реконструкцию Сада Бенуа в Петербурге перенесли на 2021 год.

Фото:pixabay

Теги: библиотека, библиотека роста, спорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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