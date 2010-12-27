Спортивный праздник "Фаворит" и кинофестиваль" пройдут в Выборге

В программе – соревнования по теннису, тайскому боксу, волейболу, футболу среди дворовых команд избирательных округов города.

Третьего августа, в субботу, на стадионе "Авангард" пройдет традиционный спортивный праздник "Фаворит" и кинофестиваль", посвященный Всероссийскому Дню физкультурника. Начало в 11.00.

В рамках мероприятия состоится Парад ветеранов спорта, спартакиада для команд предприятий и организаций Выборга и района. Также все желающие смогут принять участие во всероссийской акции "Зарядка с чемпионом" и попробовать свои силы в сдаче норм ГТО.

В программе – соревнования по теннису, тайскому боксу, волейболу, футболу среди дворовых команд избирательных округов города.

В течение праздника будут работать кафе и надувные аттракционы.

Организаторами мероприятия являются комитет спорта, культуры и молодежной политики администрации МО "Выборгский район" и общественное объединение "Фаворит-Выборг".

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО