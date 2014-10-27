Петербургский стенд открыл спортивную неделю на выставке "Россия"

28 и 29 ноября основной тематикой стенда станут летние виды спорта.

Северная столица открыла новую тематическую неделю в ходе Международной выставке "Россия" на ВДНХ в Москве. Ближайшие семь дней пройдут под слоганом "Петербург — колыбель российского спорта". Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

Композицию города дополнил мультимедийный стенд с фото всех олимпийских чемпионов из Петербурга. По данным городского комитета по физической культуре, в качестве гостя спортивной тематической сессии был приглашён четырёхкратный олимпийский чемпион по плаванию, рекордсмен мира, президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников.

Я, если честно, поражён, потому что здесь удалось в такое небольшое помещение вместить всю нашу страну. Действительно, все регионы представили лучшее, что есть у них. Петербург, конечно, немножко отличается, потому что у нас такой интерактивный стенд. Мы видим, как всегда меняется сезон. Мы видим, что каждый раз человек, приходя сюда, а сюда я знаю, что люди приходят уже и не по одному разу. Александр Бельский, спикер ЗакСа Петербурга

Кроме того, 28 и 29 ноября основной тематикой стенда станут летние виды спорта.

Ранее мы сообщили о том, что елку из Петербурга можно будет увидеть на выставке "Россия".

Фото: Telegram / Спикер Бельский