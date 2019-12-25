Спорный двор со срубленными деревьями на 2-м Муринском благоустроили вопреки недовольству местных

Жители с опасением ждут весны и готовятся бороться за вторую площадку, где еще не срубили деревья.

Спорный двор дома №10 по 2-му Муринскому проспекту благоустроили, несмотря на протесты местных жителей. В июле Piter.TV побывал на встрече жителей и администрации МО "Светлановское", где петербуржцы возмущались отсутствием общественных обсуждений проекта, рубкой деревьев и странным планом непосредственного благоустройства. Под обновление, по задумке местных властей, попали сразу две площадки, разделенные автомобильным проездом, но обустроить успели только одну, где уже стояло детское оборудование. Еще летом петербуржцы сетовали в соцсетях, что они всего лишь просили вернуть скамейки и детскую горку, снесенные из-за работ ГУП "ТЭКа", а взамен лишились деревьев.

В конце октября, как следует из записей сообщества местных жителей "Соседи Светлановского", состоялась последняя встреча горожан с администрацией. На ней, как рассказал Piter.TV активист Борис Романов, "ничего не решили".

Администрация заявила, что рубки якобы закончились и они организуют благоустройство на одной из площадок. На первом участке они поставили определенное оборудование, но сейчас сложно что-то сказать, пока снег лежит – посмотрим, когда все подтает. Вторую площадку они все еще планируют благоустраивать в следующем году, но с жителями до сих пор это не обсудили. Что там будет, нам до сих пор непонятно. Нам еще предстоит борьба весной и летом, когда они начнут проводить активные работы. Борис Романов

Новую встречу по поводу двора на 2-м Муринском власти не анонсировали. После праздников, отметил Романов, жители сами поднимут вопрос обсуждения на встречах по другим темам.

Так выглядел двор до утверждения плана по благоустройству:

Так – в июле 2021 года, в начале работ:

Так двор выглядит сейчас:

Местные жители обновлению не особенно рады, хотя и признают, что площадка понравилась детям. Об этом корреспонденту Piter.TV рассказала петербурженка, живущая в одном из домов, окружающих проблемный двор. Женщина считает, что благоустройством власти сделали людям только хуже.

Из-за снега не видите компоновку, но она плохая – площадку вынесли ближе к машинам. Мне говорили жильцы из этого дома, что деревья – единственная радость, когда смотришь в окно. Более того, они [местные власти, прим.ред] "заложили мину": срубили средние деревья, а гигантские тополя оставили, но ведь они упадут в ураган. Дерево защищало дерево, а сейчас все проредили. Ни одного аварийного дерева тут не было, были наклоненные, например ива плакучая. Она росла криво, потому что тянется за солнцем – здесь квадрат из домов, солнца очень мало. Взамен они хотели посадить деревья сначала, но в итоге отказались, мол, тут везде коммуникации. Им возражали – коммуникации же повсюду, но не делать же город голым. Там действительно вдоль площадки вдоль забора детсада проходит теплотрасса, там линия электропередачи для фонарей, там газ в середине площадки. Но будет авария, трасса будет раскопана, площадку зальет. Мы здесь живем несколько десятков лет и все видим, все повторится: и теплотрассу прорывало, и деревья падали. местная жительница

Как заявлял в июле глава администрации Сергей Кузьмин, старая площадка "не соответствовала градостроительным нормам – она была крест-накрест в центре двора, на пересечении транспортных путей", над ней проходили электрические кабели, сама она стояла в зоне сетей водоснабжения и ГУП "ТЭКа". Площадку действительно подвинули, но существенно дальше от теплосетей она не ушла.

Единственное конструктивное решение – перенести площадку с охранной зоны теплосетей и сетей водоснабжения. Мы сделали так, чтобы новая площадка выпала из всех охранных зон, и вписали ее в единственное место подходящее, сделали ее габариты больше, чем были до этого. Все тропинки останутся на месте, сделают дорожку вдоль садика. Больше никаких изменений не планируется. Сергей Кузьмин

Также петербурженка пожаловалась нам, что обещанной главой МО Сергеем Кузьминым уборки здесь не видят: на площадку регулярно загуливают студенты колледжей по соседству, поэтому землю покрывает мусор. Теперь сама женщина вместе с другими местными держит ухо востро и ждет весны: по теплу могут начаться работы и на второй площадке, которую люди стали защищать. Горожанка с неудовольствием отметила, что у администрации есть порубочный билет на два года и все деревья на этом участке они уже обследовали, значит могут "молча, в рабочий день, прийти и начать рубить". Судьба второй площадки еще не известна, однако, передала слова Кузьмина наша собеседница, администрация хочет установить здесь крытую деревянную "сцену" с уличными тренажерами. Жители же хотят, чтобы участок просто не трогали.

Фото: Google-Карты; ВКонтакте / #Ленинград - город скверов, садов и парков; Piter.TV