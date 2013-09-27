Спикер ЗакСа Петербурга Бельский попал под санкции Евросоюза

В документе говорится о том, что он занимает высокую должность.

Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский 21 июля был включен в санкционный список Евросоюза.

В причинах этого решения указывается, что Бельский занимает самое высокое положение в городском парламенте, является значимым политиком в Петербурге и за его пределами, а в 2020-2021 годах работал вице-губернатором по внутренней политике. Кроме того, по мнению ЕС, он работает с детьми и распространяет среди них провластные взгляды.

Накануне был принят седьмой пакет санкций. В санкционный список также вошли мэр Москвы Сергей Собянин, уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова, актеры Владимир Машков и Сергей Безруков, всего — 48 физических лиц и 9 юридических.

Фото: ЗакС Петербурга