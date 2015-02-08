Спектакли БДТ возобновятся в историческом здании 11 ноября

Первым на сцене покажут спектакль "Три толстяка. Эпизод 7. Учитель".

Ровно через месяц, 11 ноября, спектакли БДТ вернутся в главное здание на Фонтанке. Зрителей встретит постановка "Три толстяка. Эпизод 7. Учитель".

Во время ремонта БДТ играл спектакли в Каменноостровском театре, на сценах Александринского театра, МДТ – Театра Европы, "Балтийского дома" и ТЮЗа имени Брянцева. Новый, 104-й сезон, театр начал с гастролей "БДТ в Москве".

Мы в очередной раз возвращаемся домой. Надеюсь, что в этот раз сюрпризов не будет. Дорогие зрители! В последние полтора года мы убедились в том, что ни эпидемия, ни ремонт не могут остановить художественное движение театра, не могут разрушить главное – нашу с вами любовь. Театр ждет вас! Приходите! Андрей Могучий, художественный руководитель БДТ, режиссер

Ранее мы писали, что библиотека имени Маяковского вернулась в здание на Фонтанке.

Фото: БДТ имени Г. А. Товстоногова / Вконтакте