Спектакль "Время жить"

В ДК Выборгский пройдет музыкально-театральная постановка по произведению Ремарка "Время жить".

На малой сцене ДК "Выборгский" состоится показ музыкально-драматического спектакля "Время жить". Эту "фантасмагорию любви" Эриха Марии Ремарка поставил режиссёр Валерий Владимиров.

Сюжет расскажет о судьбах красивой изящной девушки и храброго мужчины. С первого взгляда они притягиваются друг к другу, но героям не хватает "времени жить". Трогательная история любви растопит лед в любом сердце. Неповторимая актёрская игра, завораживающая хореография, а также музыкальное сопровождение - все это ждёт зрителей. Кстати, песни будут исполняться артистами в живую.

Продолжительность: 2 часа. Идет с антрактом.