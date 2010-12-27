Спектакль "Вражда"

Возрастное ограничение: 16+.

В жизни двух великих актрис Золотого века Голливуда было все. Но они никогда не работали вместе. Одна любит кино, другая – театр. Теперь все оказалось в прошлом: съемочная площадка, сцена, любовь, измены, деньги и торжественные церемонии. Актрисы объединились и решили снять свой последний, лучший фильм. Действие напряженное, неожиданное, острое, полное юмора, горечи, страсти, красоты и, конечно, музыки.

В ролях: Татьяна Лютаева и Елена Яковлева

Продолжительность: 2 часа

Адрес: ДК "Выборгский", улица Комиссара Смирнова, 15

Фото: msk.kassir.ru