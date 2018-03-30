Спектакль "Вражда"

Возрастное ограничение: 16+.

События трагикомедии разворачиваются одновременно в двух мирах: реальном и выдуманном – на съемочной площадке триллера. Не всегда переход между двумя мирами обозначен четкой гранью, поэтому зрителей ждет драматичное, непредвиденное и наполненное шутками и печалью представление.

В центре сюжета две известных актрисы, жизнь которых была яркой и насыщеной. Их творческие пути никогда не пересекались. Одна живет кино, другая – театром. Однако время идет и героини понимают, что съемки, сцена, любовь, измены, деньги, скандалы и молодость прошли. Тогда они объединяются, ради создания своего финального, лучшего фильма.

В главных ролях: Татьяна Лютаева и Елена Яковлева

Продолжительность: 2 часа

Адрес: Выборгский Дворец Культуры, улица Комиссара Смирнова, 15

Фото: msk.kassir.ru