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Спектакль "Вероятно, чаепитие состоится"
Сегодня, 16:51
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nadiputintseva
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Спектакль "Вероятно, чаепитие состоится"

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Детский спектакль по мотивам произведений Льюиса Кэрролла.

Если вы любите слушать интересные рассказы, вы попадете по адресу. Вас встретят главные герои сказки "Алиса в Стране чудес". Вы побываете на чаепитии Безумного Шляпника, Мартовского Зайца, а также Шалтая-Болтая и самой Алисы.

За необычным большим столом, похожим на шахматную доску, герои будут делать свои ходы. Это и есть самая необычная часть представления, так как каждая клеточка таит в себе удивительную историю приключений Алисы в Стране чудес.

Адрес: Театр "Karlsson Haus" (Вторая сцена), ул. Ломоносова, д. 14

Цена: от 550 руб.

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Категории: куда сходить в петербурге Театр

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