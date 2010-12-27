Спектакль "Вероятно, чаепитие состоится"

Детский спектакль по мотивам произведений Льюиса Кэрролла.

Если вы любите слушать интересные рассказы, вы попадете по адресу. Вас встретят главные герои сказки "Алиса в Стране чудес". Вы побываете на чаепитии Безумного Шляпника, Мартовского Зайца, а также Шалтая-Болтая и самой Алисы.

За необычным большим столом, похожим на шахматную доску, герои будут делать свои ходы. Это и есть самая необычная часть представления, так как каждая клеточка таит в себе удивительную историю приключений Алисы в Стране чудес.

Адрес: Театр "Karlsson Haus" (Вторая сцена), ул. Ломоносова, д. 14

Цена: от 550 руб.