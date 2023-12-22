Спектакль "Вероятно, чаепитие состоится"

Спектакль-чаепитие по мотивам произведений Льюиса Кэрролла. Здесь зрители встретят Безумного Шляпника и Мартовского Зайца с длинными клетчатыми ушами, Шалтая-Болтая, и конечно же, саму Алису.
Персонажи сказки "Алиса в Стране чудес" выйдут на сцену в виде шахматной доски. Герои любимого произведения будут совершать ходы по шахматному полю. А Алиса расскажет ребятам все свои секреты!
Постановка стала лауреатом фестиваля "Золотая маска".
Зрителей просят взять сменную обувь.
Фото: ВКонтакте / Театр "Karlsson Haus"
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