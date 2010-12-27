Возрастное ограничение: 12+.

Спектакль "Суп из канарейки" расскажет историю двух людей, 13 лет проживших вместе настоящей крепкой семьей, однако без посещения ЗАГСа. Наконец-то пара отважилась узаконить отношения. Но станет ли этот шаг гарантией семейного счастья? Смогут ли пережить гражданские супруги пять самых важных минут в своей жизни?

Артисты: Татьяна Васильева, Игорь Скляр, Максим Дорофеев

Продолжительность: 2 часа 20 минут

Адрес: ДК Выборгский, улица Комиссара Смирнова, 15, Основная сцена

Фото: dkvyborgsky.com