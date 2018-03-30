Спектакль "Суп из канарейки"

Герои спектакля "Суп из канарейки" в исполнении Татьяны Васильевой и Игоря Скляра прожили в гражданском браке долгие 13 лет, пока не отважились переступить порог известного казенного заведения под названием ЗАГС. Но станут ли гарантией их семейного счастья белое платье, свадебный марш и штамп в паспорте? До регистрации брака остается всего 5 минут, и у героем еще есть возможность заглянуть вперед в их будущую законную семейную жизнь.
Когда: 15 августа в 19:00
Место: ДК "Выборгский" (Комиссара Смирнова, 15)
Длительность:1 час 40 минут, без антракта
Возрастное ограничение: 12+
Билеты: в кассах ДК
Фото: ДК "Выборгский"
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