Спектакль "Суп из канарейки"

Нехитрая комедия про гражданский брак в ДК "Выборгский".

Герои спектакля "Суп из канарейки" в исполнении Татьяны Васильевой и Игоря Скляра прожили в гражданском браке долгие 13 лет, пока не отважились переступить порог известного казенного заведения под названием ЗАГС. Но станут ли гарантией их семейного счастья белое платье, свадебный марш и штамп в паспорте? До регистрации брака остается всего 5 минут, и у героем еще есть возможность заглянуть вперед в их будущую законную семейную жизнь.

Когда: 15 августа в 19:00

Место: ДК "Выборгский" (Комиссара Смирнова, 15)

Длительность:1 час 40 минут, без антракта

Возрастное ограничение: 12+

Билеты: в кассах ДК

Фото: ДК "Выборгский"