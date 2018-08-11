Возрастное ограничение: 12+.

Спектакль "Слуга двух господ" — это искрометная венецианская комедия, в которой кто-то увидит невероятную историю приключений провинциалов в столице, кто-то — трогательную историю двух влюбленных, а кто-то — мозаику, состоящую из таких непохожих влюбленных пар (романтичных, прагматичных, наивных). Однако для всех без исключения это будет яркая комедия, наполненная шутками и забавными ситуациями.

В ролях: Андрей Носков, Илья Носков, Марианна Семенова, Александр Шпынев, Сергей Папуша, Дмитрий Гоголин, Оксана Сырцова, Юлия Шахмуратова, Михаил Драгунов.

Продолжительность: 2 часа 30 минут

Адрес: Санкт-Петербургский государственный академический театр комедии имени Н. П. Акимова, Невский проспект, 56

Фото: akimovkomedia.ru