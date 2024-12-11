Спектакль "Слава"

Режиссер спектакля Константин Богомолов определил его жанр как "пьеса о хороших людях".
Постановка пафосно называется "Слава", однако она сама несет разрушение этого пафоса. Транслируются гуманистические идеи: что страх легитимен, что человеку позволено бояться погибнуть, что не надо лезть на амбразуру. В пьесе проигрывает тот, кто готов идти на жертву.
Задача команды спектакля – воспроизвести советский "Ла-Ла Лэнд" и посмотреть, как на него отреагирует зритель.
Фото: bdt.spb.ru
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все