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Спектакль "Слава"
Сегодня, 19:00
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Спектакль "Слава"

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Спектакль "Слава" покажут 28 января в БДТ имени Г. А. Товстоногова. Стартует постановка в 19:00. Возрастное ограничение: 12+.

Режиссер спектакля Константин Богомолов определил его жанр как "пьеса о хороших людях".

Постановка пафосно называется "Слава", однако она сама несет разрушение этого пафоса. Транслируются гуманистические идеи: что страх легитимен, что человеку позволено бояться погибнуть, что не надо лезть на амбразуру. В пьесе проигрывает тот, кто готов идти на жертву. 

Задача команды спектакля – воспроизвести советский "Ла-Ла Лэнд" и посмотреть, как на него отреагирует зритель. 

Фото: bdt.spb.ru 

Теги: спектакль, театр
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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