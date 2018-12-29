Спектакль "Самая счастливая"

Спектакль о судьбах простых русских женщин.

Три женщины собираются в клубе, чтобы подготовить праздничный вечер, посвященный Дню космонавтики. Лидка, завклубом, преисполненная романтических фантазий; Нюшка, бывший фельдшер; Зинка, продавщица магазина, женщина, так и не узнавшая за долгую жизнь, что же такое любовь. За полтора часа женщины вспомнили не только о полете Юрия Гагарина, но заодно и всю свою жизнь.

Спектакль поставлен по пьесе Евгения Унгарда – обладателя премии ТЭФИ. Многие женщины смогут узнать в героинях самих себя. Идея постановки в том, что даже если хорошее миновало, то самое лучшее еще впереди.

Адрес: Драматический театр на Васильевском

пр. Средний, д. 48

Фото: ptj.spb.ru