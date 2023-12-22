Спектакль "Самая счастливая"

Насладитесь спектаклем по пьесе Евгения Унгарда. "Самая счастливая" — чудесная зарисовка о любви, дружбе, взрослении, памяти, надеждах, мечте. За столом собираются подруги — абсолютно разные люди, которых объединяет любовь к друг другу. Женщины делятся воспоминаниями, грезами, секретами. Неожиданно близость вдруг рискует обернуться враждой и разрывом навеки...
Только личные интонации, благодаря которым на сцене проявляется жизнь, как она есть: нежная, ранимая, со взлетами и падениями.
Фото: ВКонтакте / Театр на Васильевском
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