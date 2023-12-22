Спектакль "Самая счастливая"

Постановку покажут 2 мая в "Театре на Васильевском. Камерная сцена". Начало в 19:00. Для зрителей старше 18 лет.

Насладитесь спектаклем по пьесе Евгения Унгарда. "Самая счастливая" — чудесная зарисовка о любви, дружбе, взрослении, памяти, надеждах, мечте. За столом собираются подруги — абсолютно разные люди, которых объединяет любовь к друг другу. Женщины делятся воспоминаниями, грезами, секретами. Неожиданно близость вдруг рискует обернуться враждой и разрывом навеки...

Только личные интонации, благодаря которым на сцене проявляется жизнь, как она есть: нежная, ранимая, со взлетами и падениями.

Фото: ВКонтакте / Театр на Васильевском