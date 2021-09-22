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Спектакль "Ревизор"
Сегодня, 19:00
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Спектакль "Ревизор"

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Спектакль "Ревизор" пройдет в Театре эстрады имени Аркадия Райкина 14 октября. Начнется постановка в 19:00. Возрастное ограничение: 12+.

Если представить, что в настоящее время кто-то приезжает в глубокое захолустье, где его принимают за важного человека, то неизвестно, чем все закончится. Ответ есть в постановке "Ревизор" Театра эстрады имени Аркадия Райкина. 

В спектакле объединятся два произведения – "Ревизор" и "Театральный разъезд после представления новой комедии". Первая пьеса хорошо знакома широкой публике, а вторая не у каждого на слуху. 

Искрометный и немного хулиганский "Ревизор" с фирменным стилем театра ждет зрителей. 

Фото: estrada.spb.ru

Теги: ревизор, театр эстрады имени аркадия райкина
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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