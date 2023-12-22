Спектакль "Путешествие Незнайки и его друзей"

В "Балтийском доме" 30 марта покажут любимую детскую сказку. Начало в 12:00. Для зрителей старше шести лет.

Жителям предлагают насладиться любимой детской сказкой о приключениях и познании мира. Коротышки попадут в грозу, совершат вынужденную посадку в новом местечке и познакомятся с очень умными малышками. Герои поймут, что нет ничего важнее на белом свете, чем крепкая дружба.

Смешной мальчишка в голубой шляпе с кисточкой очень хочет быть полезным, но у него ничего не получается. Мальчик привык слушать претензии в свой адрес. Но герой продолжает искать выход из сложных жизненных ситуаций! Незнайка отличается оптимизмом и изобретательностью.

Фото: ВКонтакте / Театр-фестиваль "Балтийский дом"