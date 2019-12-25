Танцевальный проект "PROЭКСПЕРИМЕНТ"

Петербуржцам покажут неожиданную коллаборацию известных танцовщиков.

17 марта в клубе "Морзе" состоится эксперимент, который не оставит ни одного зрителя равнодушным. Впервые на площадку клуба перенесут театральную постановку – участникам события покажут спектакль известного петербургского хореографа Ксении Михеевой "Последнее чаепитие". Кроме того, в программе вечера заявлены неожиданные коллаборации Ксении с известными хореографами Wade Layonn и Антоном Лушичевым. В рамках своего выступления они представят публике такие направления как Hip-Hop и Strip.

Ожидается, что зрители увидят, как стираются границы гендеров и танцевальных стилей, как взаимодействуют Contemporary, Hip-Hop и Strip и дополняют друг друга разные культуры.

Фото: ВКонтакте / Проект Ксении Михеевой/Ksenia Mickheeva Project