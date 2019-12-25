Возрастное ограничение: 18+.

Спектакль "Онегин. Сны Татьяны" – это волнующий рассказ о главной любовной катастрофе русской девушки. На 2,5 часа сцена "Приюта комедианта" превратится в пространство снов и фантазий Татьяны Лариной – героини романа Пушкина.

Зрители увидят все потрясения нескладной девочки-подростка: от первого ее влечения к мужчине и его жесткого отказа до предательского убийства друга и бегства из семейного гнезда.

Длительность: 2 часа 30 минут

Адрес: "Приют комедианта", Садовая улица, 27

Фото: pkteatr.ru