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Спектакль "Ну и фрукт ты!"
Сегодня, 19:15
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Alena_Zinovieva

Спектакль "Ну и фрукт ты!"

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Возрастное ограничение: 16+.

Яркая и эксцентричная комедия "Ну и фрукт ты!" станет замечательным продолжением дня для любого зрителя. На сцене ДК Выборгский развернется самая сумасбродная история о чиновнике-неудачнике и его попытке дать взятку. Ожидая "нужного" человека, жулик Бибиков встречает в своем номере не только помощника Георгия, но и красивую студентку-клофелинщицу. В результате Бибиков остается без денег, стриптизерша рискует жизнью, а жена чиновника в трауре.

В ролях: Андрей Ургант, Елена Борщева, Александр Стекольников, Виктория Заболотная, Алексей Васильев

Адрес: Выборгский Дворец Культуры, улица Комиссара Смирнова, 15, Малый зал

Фото: dkvyborgsky.com

Теги: андрей ургант, дк выборгский, ну и фрукт ты
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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