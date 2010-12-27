Спектакль "Налево от лифта"

Возрастное ограничение: 0+.

"Налево от лифта" – это страстная комедия с массой комичных и неловких ситуаций. Действие разворачивается во Франции в 1980-е гг. В центре сюжета история двух дерзких, пылких и эмоциональных художников, живущих по соседству.

Пьер влюбляется на вернисаже в прелестную замужнюю блондинку и приглашает ее к себе. На этой же выставке Борис учиняет скандал, приревновав другую красавицу Еву к кому-то из публики. Ева вынуждена искать убежища в квартире Пьера, который в это время ждет свою избранницу. Остроту комедийной ситуации придает дверь, которая постоянно захлопывается от сквозняков.

Артисты: Андрей Носков, Леонид Алимов, Варвара Маркевич, Дмитрий Дорошенко и другие

Продолжительность: 1 час 40 минут

Адрес: ДК Выборгский, улица Комиссара Смирнова, 15

Фото: dkvyborgsky.com