Спектакль "Муж в рассрочку" поставлен по пьесе Михаила Задорнова "Последняя попытка". Истинное женское счастье, когда настоящий мужчина рядом. Однако 20-летний юбилей супружеской пары омрачает появление на пороге дома любовницы мужа. За два года стабильных отношений девушка убедилась в достоинствах мужчины и теперь желает его "выкупить" для себя.
Артисты: Лидия Вележева, Александр Балуев, Светлана Бельская
Адрес: ДК Выборгский, улица Комиссара Смирнова, 15, Основная сцена
Фото: dkvyborgsky.com
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