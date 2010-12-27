Возрастное ограничение: 12+.

Спектакль "Муж в рассрочку" поставлен по пьесе Михаила Задорнова "Последняя попытка". Истинное женское счастье, когда настоящий мужчина рядом. Однако 20-летний юбилей супружеской пары омрачает появление на пороге дома любовницы мужа. За два года стабильных отношений девушка убедилась в достоинствах мужчины и теперь желает его "выкупить" для себя.

Артисты: Лидия Вележева, Александр Балуев, Светлана Бельская

Адрес: ДК Выборгский, улица Комиссара Смирнова, 15, Основная сцена

Фото: dkvyborgsky.com