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Спектакль "Муж в рассрочку"
Сегодня, 19:00
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Alena_Zinovieva

Спектакль "Муж в рассрочку"

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Возрастное ограничение: 12+.

Спектакль "Муж в рассрочку" поставлен по пьесе Михаила Задорнова "Последняя попытка". Истинное женское счастье, когда настоящий мужчина рядом. Однако 20-летний юбилей супружеской пары омрачает появление на пороге дома любовницы мужа. За два года стабильных отношений девушка убедилась в достоинствах мужчины и теперь желает его "выкупить" для себя.

Артисты: Лидия Вележева, Александр Балуев, Светлана Бельская

Адрес: ДК Выборгский, улица Комиссара Смирнова, 15, Основная сцена

Фото: dkvyborgsky.com

Теги: дк выборгский, лидия вележева, муж в рассрочку
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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