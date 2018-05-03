Спектакль "Милая моя"

Возрастное ограничение: 12+.

Даже самая обыкновенная жизнь самой обычной женщины может преподнести необычный подарок. Сквозь серую однообразную завесу будней вдруг пробивается яркий солнечный луч, и нужно успеть ухватиться за него и вовремя понять, что этот самый счастливый шанс.

Невероятно смешная, трогательная и светлая история про безграничные возможности Женщины, про неутолимое желание любить и быть любимой и про то, что каждому из нас дается лишь шанс получить от жизненной лотереи свой счастливый билет.

В ролях: Олеся Железняк, Татьяна Кравченко, Андрей Леонов, Дарья Михайличенко, Спартак Сумченко, Андрей Бутин.

Продолжительность: 2 часа

Адрес: Выборгский Дворец Культуры, улица Комиссара Смирнова, 15

Фото: dkvyborgsky.com