Спектакль "Маяковский во весь рост"

Возрастное ограничение: 12+.

Моноспектакль "Маяковский во весь рост" — это вечер поэзии Владимира Маяковского. Зрители увидят и услышат простого и сложного, эпатирующего и ранимого, "Горлана-главаря" и истинного поэта.

Программа вечера состоит из двух отделений. Первое — это подборка стихов разных лет и мыслей. В него вошли такие произведения как "Татьяне Яковлевой", "Пиво и Социализм", "Хорошее отношение к лошадям" и другие.

Второе отделение будет полностью посвящено поэме "Облако в штанах". Это одно из самых ранних и значимых произведений Маяковского, которое предопределило его судьбу и дальнейший путь в творческом мире.

Адрес: Театр Эстрады имени Аркадия Райкина, Большая Конюшенная улица, 27

Продолжительность: 1 час 45 минут

Фото: estrada.spb.ru