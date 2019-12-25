Спектакль "Крепостная любовь"

Возрастное ограничение: 12+.

Это история о любви, поставленная по повести И. С. Тургенева "Муму". События происходят в усадьбе, где правит своенравная Барыня и ее прислужники. Чувства, возникшие между главными героями пьесы, Герасимом и крепостной Татьяной, чисты и трогательны, но не позволительны.

Спектакль идет практически без слов. То и дело на сцене раздаются русские народные песни. Элементом декорации является визуальный ряд – проекция картин русских художников с изображениями усадьбы, реки, военных действий и пр.

Длительность: 2 часа 30 минут

Адрес: Театр "Комедианты", Лиговский проспект, 44

Фото: komedianty.com