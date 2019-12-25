Спектакль "Крепостная любовь"

Это история о любви, поставленная по повести И. С. Тургенева "Муму". События происходят в усадьбе, где правит своенравная Барыня и ее прислужники. Чувства, возникшие между главными героями пьесы, Герасимом и крепостной Татьяной, чисты и трогательны, но не позволительны.
Спектакль идет практически без слов. То и дело на сцене раздаются русские народные песни. Элементом декорации является визуальный ряд – проекция картин русских художников с изображениями усадьбы, реки, военных действий и пр.
Длительность: 2 часа 30 минут
Адрес: Театр "Комедианты", Лиговский проспект, 44
Фото: komedianty.com
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