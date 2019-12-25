Спектакль "Киса"

Возрастное ограничение: 16+.

Что вы знаете о Кисе Воробьянинове? Наверняка только то, что он, разжалованный новой властью, бежал в крохотный город и прятался у тещи. От нее узнал тайну о брильянтах в одном из 12 стульев и отправился на поиски сокровищ вместе с Остапом Бендером.

Однако это только часть его биографии. Истинная личность Кисы, его характер и приключения были безжалостно вырезаны из романа советской цензурой. В спектакле зрители узнают содержание запрещенных глав. Оказывается Киса – это мот и бонвиван похлеще Бендера. Поиск фамильных ценностей — его последний шанс вернуться к непрерывному кутежу.

Адрес: Приют Комедианта, Садовая улица, 27

Фото: pkteatr.ru