Спектакль "Карусель"

На сцене ТКЗ имени Дзержинского.

Премьера авторского спектакля для всей семьи, созданного в лучших традициях петербургской клоунады. "Карусель" словно миниатюрная планета, которая показывает времена детства. Эта история очень трогательная, захватывающая. Она напоминает все то хорошее из времен,когда мы были "ростом чуть выше облака сахарной ваты на палочке, зажатой в руке". Дверь в мир детства откроют актёры-клоуны из театров "Лицедеи", "Семьянюки", "Битком" и клоунского трио "Клавы".

Место: Театрально-концертный зал имени Дзержинского (ул. Харьковская, д. 9)

Цена: от 400 до 800 рублей

Возрастное ограничение: 6+

Фото: Карусель/ ВК