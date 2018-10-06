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Спектакль "Идеальный муж"
Сегодня, 19:00
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Alena_Zinovieva

Спектакль "Идеальный муж"

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Возрастное ограничение: 12+.

Спектакль "Идеальный муж" поставлен по одноименной комедии Оскара Уайльда и переведен с английского на русский язык Ольгой Холмской. Лорд и леди Чилтерн – идеальная и  благопристойная семья. Он – преуспевающий политик с незапятнанной репутацией, она – сама добродетель, обожающая своего супруга. Однако благополучие семьи рушится, когда в Лондоне появляется  миссис Чивли. Шантажистка и интриганка грозит лорду Чилтерну разоблачением.

Дело в том, что он много лет назад раскрыл секретные государственные сведения нечистому на руки дельцу. И теперь миссис Чивли ставит лорда перед выбором: уничтожить свою репутацию или дать себя вовлечь в новую аферу.

Продолжительность спектакля: 3 часа

Адрес: Санкт-Петербургский театр комедии имени Н. П. Акимова, Невский проспект, 56

Фото: akimovkomedia.ru

Теги: идеальный муж, оскар уайльд, театр комедии имени н п акимова
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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