Возрастное ограничение: 12+.

Спектакль "Идеальный муж" поставлен по одноименной комедии Оскара Уайльда и переведен с английского на русский язык Ольгой Холмской. Лорд и леди Чилтерн – идеальная и благопристойная семья. Он – преуспевающий политик с незапятнанной репутацией, она – сама добродетель, обожающая своего супруга. Однако благополучие семьи рушится, когда в Лондоне появляется миссис Чивли. Шантажистка и интриганка грозит лорду Чилтерну разоблачением.

Дело в том, что он много лет назад раскрыл секретные государственные сведения нечистому на руки дельцу. И теперь миссис Чивли ставит лорда перед выбором: уничтожить свою репутацию или дать себя вовлечь в новую аферу.

Продолжительность спектакля: 3 часа

Адрес: Санкт-Петербургский театр комедии имени Н. П. Акимова, Невский проспект, 56

Фото: akimovkomedia.ru