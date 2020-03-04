Спектакль "Идеальный муж"

Постановку покажут в Театре комедии им. Акимова 11 августа. Начало в 19:00. Для зрителей старше 16 лет.

Лорд и леди Чилтерн — идеальная и, кажется, благополучная семья. Успешный политик живет с нежной и понимающей супругой, которая окутала его своей любовью. Но иллюзорное благополучие пары оказывается хрупким. В Лондоне появляется некая миссис Чивли, шантажистка и интриганка, грозящая лорду Чилтерн разоблачением. Она знает о его грязных делах на работе... Злоумышленница ставит свою жертву перед выбором: уничтожить свою репутацию или дать себя вовлечь в новую аферу. На помощь другу приходит лорд Горинг, у которого есть свои козыри против шантажистки. Но только из-за действий отзывчивого товарища ситуация становится еще хуже. Любовь, влечение, ревность, месть, неприятная правда… Здесь смешалось все!

Фото: Театр комедии им. Акимова