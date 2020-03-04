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Спектакль "Идеальный муж"
Сегодня, 10:00
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Спектакль "Идеальный муж"

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Постановку покажут в Театре комедии им. Акимова 11 августа. Начало в 19:00. Для зрителей старше 16 лет.

Лорд и леди Чилтерн — идеальная  и, кажется, благополучная семья.  Успешный политик живет с нежной и понимающей супругой, которая окутала его своей любовью. Но иллюзорное благополучие пары оказывается хрупким. В Лондоне появляется некая миссис Чивли, шантажистка и интриганка, грозящая лорду Чилтерн разоблачением. Она знает о его грязных делах на работе... Злоумышленница ставит свою жертву перед выбором: уничтожить свою репутацию или дать себя вовлечь в новую аферу. На помощь другу приходит  лорд Горинг, у которого есть свои козыри против шантажистки. Но только из-за действий отзывчивого товарища ситуация становится еще хуже. Любовь, влечение, ревность, месть, неприятная правда… Здесь смешалось все!

Фото: Театр комедии им. Акимова

Теги: идеальный муж, спектакль, театр
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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