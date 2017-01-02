Спектакль "И снова с наступающим"

Возрастное ограничение: 16+.

ДК Выборгский представляет новогоднюю историю полную смеха, парадоксов и неожиданностей. На сцене встретятся два известных актера, ранее не работавших вместе. Их дуэт заставит зрителей смеяться, плакать и восторгаться одновременно.

Знаменитый телеведущий, успешный продюсер Кирилл Цандер за пару часов до Нового года возвращается домой и узнает, что от него ушла жена, забрав с собой дочь. Он вытаскивает праздничный стол на лестничную площадку и собирается встречать его в обществе двух лифтов. Тут дверь одного открывается и появляется Дед Мороз, который оказывается однокурсником Цандера.

Две непохожих судьбы, два полярных характера. Русский и еврей, бедный и богатый, счастливый и несчастный.

В ролях: Леонид Ярмольник, Николай Фоменко

Адрес: Выборгский Дворец Культуры, улица Комиссара Смирнова, 15, Основная сцена

Фото: предоставлено организаторами гастролей