Постановка по комедийным рассказам Василия Шукшина в "Приюте комедианта".

В воскресенье, 1 сентября, на сцене петербургского театра "Приют комедианта" покажут спектакль "Хорошо. Очень!". В основу постановки легли пять комедийных рассказов Василия Шукшина.

По сюжету Глеб Капустин ждет встречи с кандидатом наук, чтобы доказать ему, что в деревне тоже есть "великие умы". Всегда спокойный и уступчивый Веня Зяблицкий впервые решается поскандалить с женой и тещей. Андрей Ерин не знает, как сказать супруге, что потерял деньги. Сергей Духанин испытывает муки выбора — что для него важнее: половина мопеда или улыбка жены? И только старику Афанасию Дерябину не до семейных драм. Он занят исключительно важным делом — написанием писем в райисполком с просьбами переименовать переулок, где он живет, в честь самого себя.

Когда: 1 сентября в 19:00

Место: Приют комедианта (Садовая, 27/9)

Продолжительность: 2 часа 20 минут, 1 антракт

Возрастное ограничение: 16+

Билеты: в кассах театра

Фото: pkteatr.ru