Спектакль "Еврейское счастье"

Возрастное ограничение: 12+.

Крепкая семейная пара, живущая в Израиле, планируют выгодно выдать единственную дочь замуж. Чтобы свадьба состоялась, не хватает только одного документа – их собственного брачного договора. Вместе с поиском важного семейного документа герои пытаются найти незамеченно потерянную, словно ушедшую с годами любовь.

Удастся ли героям выдать дочь замуж и не разрушить свою семью? Готов ли обаятельный, но деспотичный глава семьи к тому, чтобы завоевать собственную супругу, осмелившуюся показать характер?

В ролях: Татьяна Васильева, Татьяна Орлова, Александр Самойленко, Игорь Письменный, Андрей Чадов.

Адрес: Дворец культуры имени Горького, площадь Стачек, 4

Фото: teatr-millenium.org