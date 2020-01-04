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Спектакль "Еврейское счастье"
Сегодня, 19:00
360
Alena_Zinovieva

Спектакль "Еврейское счастье"

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Возрастное ограничение: 12+.

Крепкая семейная пара, живущая в Израиле, планируют выгодно выдать единственную дочь замуж. Чтобы свадьба состоялась, не хватает только одного документа – их собственного брачного договора. Вместе с поиском важного семейного документа герои пытаются найти незамеченно потерянную, словно ушедшую с годами любовь.

Удастся ли героям выдать дочь замуж и не разрушить свою семью? Готов ли обаятельный, но деспотичный глава семьи к тому, чтобы завоевать собственную супругу, осмелившуюся показать характер?

В ролях: Татьяна Васильева, Татьяна Орлова, Александр Самойленко, Игорь Письменный, Андрей Чадов.

Адрес: Дворец культуры имени Горького, площадь Стачек, 4

Фото: teatr-millenium.org

Теги: дк имени горького, еврейское счастье, татьяна васильева
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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