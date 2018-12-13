Спектакль "Дядя Ваня"

"Дядя Ваня" — это четвертый спектакль Льва Додина, поставленный по произведению Антона Павловича Чехова. Это лирическая, очень красивая и стильная постановка.
Главный герой — Иван Петрович Войницкий — испытывает кризис среднего возраста. Безответная запоздалая любовь, нереализованные амбиции, финансовые трудности — все это приводит к сильнейшему эмоциональному взрыву, который затрагивает всех героев спектакля. Как всегда у Чехова несчастны все, но жизнь продолжается. В ней много грустного, но и много нелепого и смешного. Это заставит зал смеяться даже в самые драматические моменты.
Продолжительность: 3 часа
Адрес: ул. Рубинштейна, 18/5, Основная сцена
Фото: mdt-dodin.ru
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