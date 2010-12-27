Спектакль "Авантюристы поневоле"

Возрастное ограничение: 16+.

Спокойную и размеренную жизнь двух немолодых тетушек нарушает череда удивительных событий: отравления, погони, разоблачения, перевоплощения и непредсказуемые повороты сюжета. Тетушки вместе со своими "дорогими" племянниками становятся настоящими авантюристами.

Яркая игра мастеров сцены разных поколений соединяется в единый ансамбль. Зрителей ждет встреча с главным "мажором" России – Павлом Прилучным и его супругой Агатой Муцениеце. Кроме того, на сцену выйдут Раиса Рязанова, Александр Мохов, Елена Торшина, Сергей Громов и Сергей Климов.

Продолжительность: 2 часа 30 минут

Адрес: ДК Выборгский, улица Комиссара Смирнова, 15

Фото: spb.kassir.ru