Экологи из США смоделировали 100 тысяч сценариев глобального потепления

Если люди не смогут придерживаться единой климатической политики, то человечество ждет печальное будущее.

Экологи, представляющие Калифорнийский университет в Дэвисе, спрогнозировали 100 тысяч сценариев грядущих климатических изменений. Об этом пишет издание Nature со ссылкой на автора проекта, эколога Фрэнсиса Мура.

Он пояснил, что их проект направлен на то, чтобы люди задумались о своем выборе. Ученые хотят, чтобы человечество не совершило ошибки в борьбе с климатическими изменениями.

У каждого в жизни бывали ситуации, когда возникало сожаление из-за сделанного выбора. Оглядываясь назад, можно понять, почему был сделан неверный выбор, но осознать это, находясь в моменте, очень сложно. Фрэнсис Мур, автор проекта

Ученые пришли к выводу, что население Земли состоит из неоднородной по политическим взглядам массы. По их мнению, этот фактор препятствует в выработке единой экологической политики. Мур подчеркнул, что людям стоит договориться, чтобы избежать печального будущего. Для этого необходимо применить технологии для сокращения эмиссии парниковых газов. Только так углеродный след можно будет свести к околонулевому уровню к 2060 году. Однако, ученые не уверены, что это поможет остановить глобальное потепление.

Ранее мы сообщили, что ученым предстоит открыть около 9 тыс. новых видов деревьев.

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