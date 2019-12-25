Специалисты рассказали, как получить компенсацию от коммунальщиков за травмы

По словам юриста Тимофея Украинцева, нужно собрать доказательную базу - свидетели, записи с камер.

Юрист Тимофей Украинцев рассказала, как можно получить компенсацию от коммунальщиков за травмы. Этим он поделился в беседе с "АиФ-Петербург".

В Петербурге неоднократно происходили случае, когда люди на улицах города падали и получали травмы. И происходили это по вине плохой работы коммунальных служб. Глухонемая 82-летняя пенсионерка поскользнулась зимой и получила серьезные переломы руки. Или в феврале другая женщина упала на пешеходной дорожке и также получила травмы, требующие установки пластины и винтов. Обе женщины получили денежные компенсации.

Эксперты рассказывают, что не все случаи можно разрешить по одной схеме, однако есть и универсальные действия.

По словам юриста Тимофея Украинцева, нужно собрать доказательную базу - свидетели, записи с камер.

Ее можно сделать самостоятельно на месте происшествия, например, сфотографировать место происшествия с названием улиц и номера домов, вызвать скорую помощь, обратиться в районную прокуратуру, Роспотребнадзор. Найти человека, который ответственен за уборку территории. Собрать все документы из травмпункта, а также подготовить иск вместе со специалистом.

В иске можно требовать возмещения утерянной заработной платы из-за нетрудоспособности; возмещение морального вреда; возмещение расходов на лечение.

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Фото: Piter.tv