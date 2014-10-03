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Специалисты отреставрируют фасад здания, входящего в комплекс Иоанновского монастыря
Сегодня, 9:31
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Специалисты отреставрируют фасад здания, входящего в комплекс Иоанновского монастыря

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Специалисты завершат работы 16 апреля 2025 года. 

Фасад здания, входящего в комплекс "Иоанновского монастыря", отреставрируют. Работы пройдут в доме на улице Профессора Попова. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Инспекция выдала ордер для обеспечения работ по установке строительных лесов. Специалисты закончат работать 16 апреля 2025 года. 

Отметим, что здание было построено в 1903 году для служебного проживания членов причта и их семей, а также хозяйственной деятельности. В советское время здесь находились швейный цех, квартиры, театры, общежитие, ДОСААФ, вычислительный центр. В 1989 году монастырь вернули Епархии.

Ранее мы писали, что Смольный в 2025 году приватизирует четыре объекта культурного наследия.

Фото: Telegram / ГАТИ|Правительство Санкт-Петербурга

Теги: гати, иоанновский монастырь, реставрация
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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