Специалисты отреставрируют фасад здания, входящего в комплекс Иоанновского монастыря

Специалисты завершат работы 16 апреля 2025 года.

Фасад здания, входящего в комплекс "Иоанновского монастыря", отреставрируют. Работы пройдут в доме на улице Профессора Попова. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Инспекция выдала ордер для обеспечения работ по установке строительных лесов. Специалисты закончат работать 16 апреля 2025 года.

Отметим, что здание было построено в 1903 году для служебного проживания членов причта и их семей, а также хозяйственной деятельности. В советское время здесь находились швейный цех, квартиры, театры, общежитие, ДОСААФ, вычислительный центр. В 1989 году монастырь вернули Епархии.

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Фото: Telegram / ГАТИ|Правительство Санкт-Петербурга