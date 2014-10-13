Специалисты "Водоканала" спасают улицы Ломоносова от потопа

Дожди в городе льют с 15:30.

Несколько часов в Ломоносове льют дожди. По данным Росгидромета, ливень оказался в два раза интенсивнее расчетных значений. На помощь городу выехала бригада петербургского "Водоканала". Об этом 12 августа сообщили в пресс-службе организации.

Благодаря слаженной работе бригад Водоканала сейчас вода полностью сошла с Привокзальной площади и Еленинской улицы Система водоотведения работает в штатном режиме. пресс-служба ГУП "Водоканал"

Специалисты также доставили в город насосную станцию мощностью 1200 куб. метров в час. Благодаря ей уровень воды в коллекторах будет понижаться.

Дожди не покинут Петербург и в пятницу, 13 августа. В городе ожидается облачная с прояснениями погода. Днем пройдут кратковременные дожди, но будет по-прежнему тепло. Температура воздуха днем составит +21…+23 градусов.

Фото: pexels.com