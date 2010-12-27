Гидрометцентр пообещал Ленинградской области теплый октябрь

Температура выше нормы будет в Ленинградской, Архангельской, Псковской, Новгородской областях и в Ненецком автономном округе.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд дал долгосрочный прогноз погоды на октябрь 2019 года. По его мнению, весь север европейской части страны будет находиться в зоне тепла. Об этом сообщила "Российская газета".

Температура выше нормы будет в Ленинградской, Архангельской, Псковской, Новгородской областях и в Ненецком автономном округе.

Более низкие температуры будут в Кемеровской Томской и Новосибирской областях, в Хакасии, Забайкалье, Хабаровском и Красноярском краях. В остальных регионах температура будет близка к норме.

Ранее главный синоптик Петербурга рассказал, когда ждать "бабье" лето.

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