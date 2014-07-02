Специалист рассказала, как бороться с осенней хандрой

Россияне борются с осенней хандрой при помощи путешествий и просмотров фильмов. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург".
Половина жителей нашей страны испытывает хандру в начале осени, а только 12% опрошенных отмечают, что радуются этому времени года.
Психолог Станислава Зарудная назвала два способа борьбы с сезонной хандрой – физическая активность и визуализация. Первый способ – зарядиться энергией после пробуждения с помощью легкой зарядки. Второй способ – представить себя на солнечной летней поляне, чтобы зарядиться энергией и прогнать хандру.
Ранее сообщалось, что в Ленобласти 11 октября ночью и утром местами возможна гололедица.
Фото: Piter.TV
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