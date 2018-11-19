Москва и Петербург признаны лидерами в итоговом рейтинге регионов РФ

Субъекты РФ получили наивысшее количество баллов при оценке качества жизни, социально-экономического положения, материального благополучия и других показателей.

Лидирующие позиции в агрегированном рейтинге рейтингов за 2023 год заняли Москва, Петербург и Московская область. Топ был сформирован на данных исследования РИА Новости и метриках социального и экономического развития субъектов РФ.

Первая тройка получила наивысшее количество баллов при оценке качества жизни, социально-экономического положения, материального благополучия и других показателей.

Кроме того, в топ-10 также вошли Республика Татарстан, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Нижегородская область, Свердловская область, Ямало-Ненецкий автономный округ и Краснодарский край, Самарская область.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге на взнос по ипотеке семье придётся копить почти 5 лет.

Фото: Piter.TV