  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Спасенный в Петербурге тюлень Март уплыл в Эстонию
Сегодня, 13:12
163
KaterinaKono13

Спасенный в Петербурге тюлень Март уплыл в Эстонию

0 0

Тюлень полностью здоров, его жизни ничто не угрожает и сейчас он путешествует по Балтийскому морю, где наблюдается большое скопление представителей его вида.

Спасенный в Санкт-Петербурге тюлень по кличке Март уплыл в Эстонию. Сотрудники Центра спасения тюленей поделились информацией о том, что тюлень полностью здоров, его жизни ничто не угрожает и сейчас он путешествует по Балтийскому морю, где наблюдается большое скопление представителей его вида.

Контролировать путь тюленя ученым помогает специальное устройство, отслеживающее маршрут животного. 

Напомним, весной тюленя спасли и выходили специалисты "Фонда друзей балтийской нерпы". Затем Март вернулся обратно в море. Благодаря установленному трекеру петербуржцы могут наблюдать за его приключениями.

Теги: март телень, новости санкт-петербурга, новости эстонии
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии