Спасенный в Петербурге тюлень Март уплыл в Эстонию

Спасенный в Санкт-Петербурге тюлень по кличке Март уплыл в Эстонию. Сотрудники Центра спасения тюленей поделились информацией о том, что тюлень полностью здоров, его жизни ничто не угрожает и сейчас он путешествует по Балтийскому морю, где наблюдается большое скопление представителей его вида.
Контролировать путь тюленя ученым помогает специальное устройство, отслеживающее маршрут животного.
Напомним, весной тюленя спасли и выходили специалисты "Фонда друзей балтийской нерпы". Затем Март вернулся обратно в море. Благодаря установленному трекеру петербуржцы могут наблюдать за его приключениями.
Обсуждение ( 0 )