Спасенный в Петербурге тюлень Март уплыл в Эстонию

Тюлень полностью здоров, его жизни ничто не угрожает и сейчас он путешествует по Балтийскому морю, где наблюдается большое скопление представителей его вида.

Спасенный в Санкт-Петербурге тюлень по кличке Март уплыл в Эстонию. Сотрудники Центра спасения тюленей поделились информацией о том, что тюлень полностью здоров, его жизни ничто не угрожает и сейчас он путешествует по Балтийскому морю, где наблюдается большое скопление представителей его вида.

Контролировать путь тюленя ученым помогает специальное устройство, отслеживающее маршрут животного.