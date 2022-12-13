Женщине-водителю помогли выбраться из машины, зависшей над Невой

ДТП с легковушкой произошло на Синопской набережной.

На Синопской набережной в Северной столице произошла опасная авария: автомобиль под управлением женщины выехал за пределы проезжей части, пробил водное ограждение и завис над Невой. Об этом сообщили в соцсетях, информацию подтвердила пресс-служба МЧС.

На место ДТП выдвинулись спасатели. Они помогли женщине выбраться из салона и стабилизировать машину. Информации о состоянии спасённой не приводится.

По факту аварии проводится проверка.

Ранее мы сообщили о том, что в Киришах произошло смертельное ДТП с участием пьяного водителя.

Фото: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер