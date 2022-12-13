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Женщине-водителю помогли выбраться из машины, зависшей над Невой
Сегодня, 9:59
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Женщине-водителю помогли выбраться из машины, зависшей над Невой

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ДТП с легковушкой произошло на Синопской набережной.

На Синопской набережной в Северной столице произошла опасная авария: автомобиль под управлением женщины выехал за пределы проезжей части, пробил водное ограждение и завис над Невой. Об этом сообщили в соцсетях, информацию подтвердила пресс-служба МЧС.

На место ДТП выдвинулись спасатели. Они помогли женщине выбраться из салона и стабилизировать машину. Информации о состоянии спасённой не приводится.

По факту аварии проводится проверка.

Ранее мы сообщили о том, что в Киришах произошло смертельное ДТП с участием пьяного водителя.

Фото: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

 

Теги: дтп, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, ДТП, Новости СПб,

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