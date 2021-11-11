Полицейские спасли двух купальщиков на Неве

Мужчины пытались удержаться на плаву, вцепившись в швартовочное кольцо у Биржевого моста.

Представители транспортной полиции Петербурга спасли двух мужчин, которые решили искупаться в Неве и чуть не утонули в районе Биржевого моста. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Катера под управлением полицейских направились на место инцидента. Как выяснилось, купальщики еле держались на воде, уцепившись за швартовочное кольцо. Их подтянули на борт при помощи спасательного круга.

Пострадавшим не потребовалась помощь врачей. По их словам, они хотели освежиться в реке, но не смогли доплыть обратно до спуска.

Ранее мы сообщили о том, что с начала купального сезона в Петербурге утонули 23 человека.

Фото: сзфоут.мвд.рф